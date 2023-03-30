Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе. По информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», услуги 30-летнего футболиста предложены «Лиону» и еще двум клубам Лиги 1.

Кузяев может перейти в другой клуб бесплатно, поскольку его трудовое соглашение истекает по завершении нынешнего сезона. За «сине-бело-голубых» Далер выступает с лета 2017 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 16 поединках, отметившись пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и тремя голевыми передачами.