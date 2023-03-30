Галактионов - лучший тренер РПЛ в марте

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в марте. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Рулевой «железнодорожников» стал победителем в голосовании болельщиков. Кроме того, за него свои голоса отдали девять из десяти экспертов.

В марте «Локомотив» одержал три победы в трех поединках. После 20 туров чемпионата России подопечные Галактионова набрали 22 балла и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате России москвичи проведут против «Пари НН» на выезде 1 апреля.