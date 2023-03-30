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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков: «Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается»

30 Марта 2023 • 12:17 Комментировать

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможного обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Заседание Исполкома РФС состоится в четверг, 30 марта.

Напомним, что сборная России и клубы Премьер-лиги отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА. В связи с этим в конце прошлого года начал обсуждаться переход РФС в АФК.

В марте сборная России провела два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков Переход РФС в АФК
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