Дюков: «Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается»

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможного обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Вопрос перехода в Азию сегодня не рассматривается», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Заседание Исполкома РФС состоится в четверг, 30 марта.

Напомним, что сборная России и клубы Премьер-лиги отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА. В связи с этим в конце прошлого года начал обсуждаться переход РФС в АФК.

В марте сборная России провела два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).