Колосков рассказал, что будет обсуждаться на заседании РФС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о повестке дня заседания Исполкома организации.

«Вернут ли систему весна-осень? Сегодня это не будет рассматриваться. Нет в повестке дня. Одну лигу невозможно вернуть. Ожидаю что-то новенькое сегодня. Может, что-то про Азию будет? Да, ожидаю», - передает слова Колоскова издание «Спорт-Экспресс».

Заседание Исполкома РФС состоится сегодня, 30 марта.

В настоящий момент матчи всех дивизионов чемпионата России проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.