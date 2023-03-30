Тюкавин назвал европейский клуб, который им интересовался

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, что интерес к нему проявляет бельгийский «Брюгге».

«Знаю про интерес «Брюгге». Но рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захаряна вообще россыпь была. Цель поиграть в Европе у меня остается», - передает слова форварда Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий провел 19 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Константина рассчитан до лета 2024 года, его стоимость оценивается в семь миллионов евро.