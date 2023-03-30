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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин назвал европейский клуб, который им интересовался

30 Марта 2023 • 11:05 Комментировать

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, что интерес к нему проявляет бельгийский «Брюгге».

«Знаю про интерес «Брюгге». Но рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захаряна вообще россыпь была. Цель поиграть в Европе у меня остается», - передает слова форварда Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий провел 19 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Константина рассчитан до лета 2024 года, его стоимость оценивается в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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