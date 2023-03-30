Слуцкий рассказал, что думает об Антонио Конте

Экс-наставник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об итальянском специалисте Антонио Конте, недавно покинувшем пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».

«Конте - гениальный тренер, который даёт результат. Если бы у него не было личных драм, возможно, этот этап продлился бы ещё на полгода. Все руководители знают, что это тренер на два сезона», - поведал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Конте покинул пост главного тренера «шпор» несколько дней назад. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Кристиан Стеллини.