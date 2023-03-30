Тюкавин отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Центральный нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слухи о возможном переходе в петербургский «Зенит».

«Я ни с кем не общался. В России хочу играть только в «Динамо». Есть пример Антона Шунина, который провел всю карьеру в «Динамо», - передает слова форварда издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может предпринять попытку подписать Тюкавина в летнее трансферное окно. Контракт 20-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.