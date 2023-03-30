Игонин - о Fan ID: «Компромисс будет найден»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о решении «сине-бело-голубых» распространять бесплатно билеты на матчи команды в Российской премьер-лиге.

«Мы делаем всё, что можем в этих условиях. Цель в том, чтобы дать людям опробовать новую систему. Уже говорят о том, чтобы упростить получение Fan ID. Компромисс будет найден», - передает слова Игонина издание Metaratings.ru.

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.