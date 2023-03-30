Ветеран московского ЦСКА Георгий Щенников летом намерен покинуть клуб, в котором провел всю свою карьеру. Об этом «Евро-Футбол.ру» сообщают внутренние источники. Куда именно собрался 31-летний футболист, пока что не уточняется.

Щенников выступает за московский ЦСКА с 2008 года, он трижды становился чемпионом России в составе клуба. Выступал в сборной России с 2012 по 2016 год, принял участие в чемпионате Европы, выйдя на поле в матче против англичан, сделав голевую передачу а также летал со сборной в Бразилию, на чемпионат мира в 2014 году, но там не сыграл ни одной минуты.