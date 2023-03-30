Защитник «Химок»: «Лисакович достоин играть в Европе»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич высоко ценит выступающего за казанский «Рубин» Виталия Лисаковича, в которым в прошлом он выступал в Беларуси в составе солигорского «Шахтера». Он не сомневается в том, что Лисакович не ударил бы лицом в грязь и в европейском клубе.

- Это топ-игрок. Я видел его лучшие качества на тренировках. Если он разберётся с собой, то покажет себя. Хоть он сейчас выступает в Первой лиге за «Рубин», но у него есть всё, чтобы играть в Европе, - цитирует слова Антича «РИА Новости».

Лисакович выступает в казанском клубе с 2022 года, ранее он успел поиграть за «Локомотив».