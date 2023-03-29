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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи допустил, что сборная России может сыграть матч против команды Бангладеш

29 Марта 2023 • 20:11 Комментировать

Бывший функционер московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что национальной сборной России прямо сейчас пойдут на пользу любые товарищеские матчи. В том числе игра против сборной Китая, которая особо широко обсуждается в сегодняшний день.

«Верю, что матч с командой Китая может состояться, но тут ещё всё зависит от обстановки с COVID-19 в самом Китае. Но команда Китая – хороший соперник, а наши страны в хороших отношениях», - цитирует Хаджи «Чемпионат».

Эксперт добавил, что на данный период времени команде России необходимо как можно больше любых товарищеских матчей.

«В Азии много команд — можем сыграть и с командой Бангладеш», - заключил Хаджи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Хаджи
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