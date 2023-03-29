Бышовец: «Матч сборных России и Китая необходим»

Российский опытный тренер Анатолий Бышовец считает, что сборным России и Китая обязательно стоит встретиться друг с другом в рамках товарищеской игры.

«Этот матч не только возможен, но ещё и необходим: нам стоит укреплять отношения между нашими народами. Я бы и сам хотел увидеть эту игру», - заявил Бышовец «Чемпионату», добавив, что сейчас хочется чаще видеть игры национальной сборной России.

Интерес к возможному матчу команд России и Китая подогрело заявление главы Минспорта РФ Олега Матыцина. По его словам, эти команды могут уже в скором времени выяснить, кто сильнее в очном товарищеском поединке.