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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Матч сборных России и Китая необходим»

29 Марта 2023 • 19:56 Комментировать

Российский опытный тренер Анатолий Бышовец считает, что сборным России и Китая обязательно стоит встретиться друг с другом в рамках товарищеской игры.

«Этот матч не только возможен, но ещё и необходим: нам стоит укреплять отношения между нашими народами. Я бы и сам хотел увидеть эту игру», - заявил Бышовец «Чемпионату», добавив, что сейчас хочется чаще видеть игры национальной сборной России.

Интерес к возможному матчу команд России и Китая подогрело заявление главы Минспорта РФ Олега Матыцина. По его словам, эти команды могут уже в скором времени выяснить, кто сильнее в очном товарищеском поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Китая
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