Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис близок к возвращению к тренерской работе. 54-летний специалист не тренировал уже более двух лет – в октябре 2020 года он покинул клуб «Навбахор». По словам самого Канчельскиса, он может получить работу уже в обозримом будущем.

«Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости. Я бы не сказал, что это европейская страна», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что по ходу своей футбольной карьере Андрей Канчельскис поиграл в Европе, в том числе за «Манчестер Юнайтед».

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