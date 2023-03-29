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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» в прошлом году заплатил посредникам больше всех в РПЛ

29 Марта 2023 • 17:23 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о выплатах российских клубов посредникам. Данные затрагивают исключительно прошлый календарный год.

Больше всех посредникам заплатил «Спартак» - 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов. Вторую строчку занимает чемпион последних лет в лице питерского «Зенита» - 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро. Тройку замыкает московский ЦСКА - 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.

Всего российские клубы в 2022 году заплатили посредникам 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов, 23 027 935,47 евро.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит
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