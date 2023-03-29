Данни: «Верю, что «Локомотив» продлит контакт с Дзюбой»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о перспективах Артёма Дзюбы в столичном «Локомотиве».

«Верю, что «Локомотив» продлит контакт с Дзюбой. Если он продолжит забивать голы и поможет клубу подняться с нижних мест, я верю, что контракт с ним будет продлён», — заявил экс-полузащитник португальской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Данни, Дзюба сможет забить ещё много голов в футболке «железнодорожников».

Напомним, что бывший капитан российской сборной присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. В пяти матчах за московский клуб Дзюба забил четыре гола при одном ассисте.