Радимов считает встречу «Спартака» с судьями странной

Недавно главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль встретился с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым, а также с несколькими рефери. На встрече обсуждалась работа судей. Известный в прошлом футболист Владислав Радимов, который сейчас работает в «Зените», считает такую встречу странной.

«Встреча «Спартака» с судьями выглядит странно. Явно там не обсуждали ничего такого криминального, но выглядит не очень правильно. Почему именно «Спартак»? Если бы встреча была со всеми клубами, то было бы более справедливо», - сказал Радимов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 1 апреля – против «Ахмата» на своём поле.