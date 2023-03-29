Вера не считает Малкома, Клаудиньо и Промеса лучшими легионерами РПЛ

Выступающий за «Оренбург» полузащитник Лукас Вера ответил на вопрос, считает ли он кого-то из трио Малком - Клаудиньо - Квинси Промес лучшим легионером в Российской премьер-лиге. Вера предпочёл им своих одноклубников.

«Нет-нет! Перес, Гойкович, Мансилья, Марин, Башич, Флорентин, Акоста - они лучшие! Это те игроки, которые бьются за «Оренбург»! – сказал Вера, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт 2 апреля – против «Крыльев Советов» на поле соперника.