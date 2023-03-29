Реакция Аршавина на игнорирование АПЛ россиян

Премьер-лига Англии создала ролик с нарезкой лучших голов 103 игроков из 103 стран, которые поиграли в английском топ-дивизионе. При этом АПЛ проигнорировала россиян. Комментарий на этот счёт дал Андрей Аршавин, который в своё время выступал за лондонский «Арсенал».

«Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чём-то. Если бы мне не стали все наперебой говорить об этом, то я бы об этом и не узнал. Мне всё равно на это», - сказал Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Всего за «Арсенал» Андрей Аршавин провёл 144 матча. В них россиянин записал на свой счёт 31 гол и 46 голевых передач.

АПЛ «вычеркнула» покер Аршавина и всех россиян