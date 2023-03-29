На реконструкцию спорткомплекса «Старт» выделено свыше 700 миллионов рублей

На спортивном комплексе «Старт» скоро состоится реконструкция. На сайте единой информационной системы в сфере закупок появился специальный тендер, согласно которому на реконструкцию комплекса будет выделено почти 711 миллионов рублей.

Отмечается, что средства будут взяты из бюджета Подмосковья и городского округа Реутова. План состоит в том, чтобы завершить работы к 2025 году. Помимо усовершенствования тренажёрного зала, планируется также построить конференц-зал и гостиницу на третьем этаже, которая будет вмещать около 50 человек.

Кроме всего прочего, также планируется построить футбольное поле площадью в 105 на 68 метров.