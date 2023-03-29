Ровно 20 лет назад Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА. Тогда, 29 марта 2003 года, вратарь отыграл второй матч в матче против «Зенита» в рамках Кубка РПЛ.

ЦСКА поздравил своего капитана с этой красивой датой. Пресс-служба московских «армейцев» опубликовала интересное видео о карьере Акинфеева.

ЦСКА сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В настоящий момент команда Владимира Федотова готовится к гостевой игре против «Факела», которая пройдёт в воскресенье, 2 апреля.

Всего за ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 728 матчей. В 304 из них вратарь не пропустил.