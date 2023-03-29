Ровно 20 лет назад состоялся дебют Акинфеева в ЦСКА

Ровно 20 лет назад, 29 марта 2003 года, за ЦСКА дебютировал голкипер Игорь Акинфеев. В тот день Акинфеев сыграл против «Зенита» в Кубке РПЛ. Молодой вратарь провёл один тайм (второй) и не пропустил.

С тех пор Акинфеев провёл за ЦСКА 728 официальных матчей. В 306 из них вратарю удалось сохранить свои владения на замке.

Игорь Акинфеев выиграл с ЦСКА множество трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона России и кубок УЕФА.

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу Премьер-лиги России против «Факела». Команды сыграют в воскресенье, 2 апреля. Сейчас «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице.