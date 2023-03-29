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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин отреагировал на награду Дзюбы

29 Марта 2023 • 13:16 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о том, что форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбу признали лучшим футболистом месяца в РПЛ.

«Дзюба ключевую роль играл в матчах за «Локомотив». Все запомнили его хет-трик в ворота «Ростова». Поэтому можно его лучшим признать», - передает слова Дмитрия Vprognoze.ru.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале. 34-летний нападающий подписал контракт до завершения нынешнего сезона. В марте он сыграл три матча в Премьер-лиге и отметился четырьмя голами и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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