Каманцев прокомментировал возвращение Мешкова и Безбородова в РПЛ

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал возвращение арбитров Виталия Мешкова и Владислава Безбородова к работе в чемпионате России.

По словам специалиста, данный факт прямым образом связан с плотным и напряжённым графиком матчей чемпионата и Кубка страны, что осложняется непростыми логистическими решениями и значимостью игр, в том числе, команд, располагающихся внизу турнирной таблицы.

«Мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасёва, который немного приболел. Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов», - приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».