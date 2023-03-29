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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров - о новом тренере «Торпедо»: «Очередной безумный ход»

29 Марта 2023 • 12:58 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров отреагировал на назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Очередной безумный ход от «Торпедо», - оставил сообщение Владимир в своих социальных сетях.

Клотет занял пост главного тренера «Торпедо» 28 марта. 45-летний специалист заключил с «автозаводцами» контракт до середины 2025 года.

После 20 туров чемпионата России московский клуб набрал десять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Владимир Быстров Жозеп Клотет
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