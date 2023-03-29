Быстров - о новом тренере «Торпедо»: «Очередной безумный ход»

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров отреагировал на назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Очередной безумный ход от «Торпедо», - оставил сообщение Владимир в своих социальных сетях.

Клотет занял пост главного тренера «Торпедо» 28 марта. 45-летний специалист заключил с «автозаводцами» контракт до середины 2025 года.

После 20 туров чемпионата России московский клуб набрал десять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.