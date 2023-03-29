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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» высказались об уходе Тихого

29 Марта 2023 • 12:24 Комментировать

В подмосковных «Химках» отреагировали на информацию о расторжении сотрудничества с защитником Дмитрием Тихим. Ранее в прессе появилась новость, что игрок расторг контракт с клубом.

«Договор не расторгнут. Дмитрий Тихий останется в клубе как минимум до конца сезона», – приводит сообщение пресс-службы подмосковного клуба «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний футболист провел девять поединков, в которых получил две желтые карточки.

После 20 туров чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в таблице. Следующий матч команда проведет против «Краснодара» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Тихий
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