Нагорных: «Дзюба действительно заслужил стать лучшим игроком месяца»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал получение Артёмом Дзюбой награды лучшему игроку марта в Российской премьер-лиге.

«Поздравляю Артёма, он действительно заслужил стать лучшим игроком месяца. Артём - один из лидеров нашей развивающейся команды, нацеленной на результат», - цитирует Нагорного «Матч ТВ».

Специалист заявил, что руководство «железнодорожников» очень положительно относится к факту наличия в составе команды такого высококлассного спортсмена.

В данный момент «красно-зелёные» располагаются на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России.