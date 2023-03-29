Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» в 21-м туре РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Поединок «Спартака» против «Ахмата» обслужит бригада судей под руководством Алексея Сухого. Встречу «Зенита» и «Урала» доверили Артёму Чистякову.

На матче между «Факелом» и ЦСКА отработает Павел Кукуян. Рафаэль Шафеев рассудит «Пари НН» и «Локомотив», а Роман Галимов – «Динамо» и «Сочи».

После 21-го тура Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит». На втором месте находится «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».