Дзюба - лучший игрок РПЛ в марте

Определен лучший футболист Российской премьер-лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании победил центральный нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. 34-летний форвард набрал 48 процентов голосов болельщиков, а также получил два очка от легенд чемпионата России и три от экспертов.

В уходящем месяце опытный бомбардир принял участие в трех поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.