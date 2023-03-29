Карпин назвал две причины невызова Дзюбы в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался о невызове нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть?» - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что Дзюба не сыграл ни одного поединка за сборную России после прихода в команду Валерия Карпина.

С февраля 34-летний форвард выступает за столичный «Локомотив». На счету Артёма четыре гола в трех матчах РПЛ.