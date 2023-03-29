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Защитник «Краснодара» Алонсо возвращается в Россию

29 Марта 2023 • 09:24 Комментировать

Футбольный агент Диего Серрати, который представляет интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, поведал о том, что его клиент вскоре вернется в расположение «быков» из сборной Парагвая.

«Сегодня Хуниор вернется в Россию. Он отлично себя чувствует», - передает слова агента издание Sport24.

Во вторник, 28 марта, Алонсо принял участие в контрольном поединке против сборной Чили. Парагвайцы потерпели поражение со счетом 2:3.

В нынешнем сезоне защитник принял участие шести матчах за краснодарский коллектив, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо
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