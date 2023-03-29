Шунин рассказал об интересе «Зенита» и «Спартака»

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался об интересе к нему со стороны ряда топ-клубов Премьер-лиги.

«В «Локомотив» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть позже был «Спартак», - передает слова вратаря Sports.ru.

36-летний голкипер защищает цвета «Динамо» с января 2007 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ Шунин провел 18 матчей, в которых пропустил 22 мяча.