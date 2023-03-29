Тукманов: «В нынешнем сезоне «Торпедо» уже ничего не светит»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов скептически относится к шансам клуба спасти свое место в Премьер-лиге. Он считает, что команда уже обречена на вылет, даже несмотря на приглашение нового испанского наставника.

- Понятно, что в нынешнем сезоне «Торпедо» уже ничего не светит. Но чего ждать в следующем году? Будут ли ставить перед командой задачу вернуться в РПЛ или закрепиться в Первой лиге, пока стадион не построят? - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.

В настоящий момент ,после двадцати туров, московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь десять очков.