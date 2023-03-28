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«Русский Ибрагимович»: чем Дзюба похож на Златана

28 Марта 2023 • 21:35 Комментировать (1)

Нападающего Артёма Дзюбу часто называют русским Златаном Ибрагимовичем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выяснить, чем на самом деле похожи футболисты «Локомотива» и «Милана».

Позиция и функции

Начнём с самого простого. Дзюба и Ибрагимович выступают на одной позиции – на позиции центрального нападающего. При этом россиянин и швед способны действовать не только в качестве наконечников атак своих команд. И Артём, и Златан приносят пользу и в подыгрыше, несмотря на свои габариты (197 и 195 сантиметров роста соответственно). Дзюба и Ибра могут в нужный момент тонким пасом развить атаку, что подтверждается статистикой голевых передач. Хотя, конечно, главная задача россиянина и шведа на поле сводится к забиванию голов.

Лидерские качества и характер

Дзюба и Ибрагимович известны своими лидерскими качествами. В этом смысле функции этих футболистов выходят за рамки футбольного поля – и Артём, и Златан являются не просто важными игроками, но и важными фигурами в коллективе. Ибра уже давно в своих клубах является примером для подражания – швед учит более молодных игроков быть сильными как в игровом, так и в ментальном плане. О Дзюбе так сказать нельзя, всё-таки по «звёздности» и статусу россиянину очень далеко до шведа, но Артём тоже охотно берёт на себя лидерские функции. Неслучайно он уже успел примерить в «Локомотиве» капитанскую повязку, хотя не провёл в клубе и двух месяцев.

Также можно сказать, что Дзюба и Ибра отличаются сильным характером. Они всегда готовы принимать вызовы, а проблемы и критику стараются использовать как «допинг», причём часто это даёт результат.

Лучшие бомбардиры сборных

Дзюба и Ибрагимович – лучшие бомбардиры своих национальных сборных. Правда, здесь есть одно небольшое «но». Артём делит первое место в рейтинге лучших снайперов сборной России с Александром Кержаковым – у них по 30 забитых мячей. Наверняка Дзюба рассчитывает установить абсолютный рекорд, но пока что Валерий Карпин не смотрит в его сторону. Что до Златана, то он забил 62 гола за сборную Швеции и в 41 год продолжает вызываться в её ряды.

Играли в клубах-противниках

«Локомотив» стал третьим топ-клубом Российской премьер-лиги в карьере Дзюбы – ранее он выступал за «Спартак» и «Зенит». Для Артёма предложение клуба, являющегося принципиальным соперником клуба, где он играл ранее, не является красным светом. Напротив, нападающий конвертирует это в дополнительную мотивацию. Таким же подходом известен Ибрагимович. Как известно, в Италии до «Милана» шведский нападающий успел поиграть за «Ювентус» и «Интер».  

Ньюсмейкеры

Дзюбу и Ибрагимовича можно смело называть большими ньюсмейкерами. Во многом это объяснятся тем, что россиянин и швед не стесняются говорить правду (по крайней мере, правду со своей стороны). Недавно форвард «Локомотива» дал интервью Нобелю Арустамяну, которое разлеталось на цитаты в течение не одного, а нескольких дней. Новости о Дзюбе всегда востребованы – людям интересно читать про него. То же самое можно сказать и про Ибрагимовича. Цитаты Златана представляют собой отдельный вид искусства. Потягаться с ним в мире футбола может разве что Жозе Моуринью, которого, кстати, Ибра очень ценит.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Милан Сборная России Златан Ибрагимович Сборная Швеции Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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9Bodяk9
28 Марта 2023 в 21:52
Оба клоуны знатные.
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