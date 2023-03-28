Романцев объяснил разочарование результатами «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, с чем связано разочарование результатами команды в весенних турах чемпионата России.

Напомним, что после возобновления сезона Премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), обыграл «Факел» (3:2) и проиграл «Оренбургу» (0:2).

«Нынешние четыре из девяти возможных очков «Спартака» после возобновления чемпионата так болезненно были восприняты ещё и потому, что его считали реальным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Отсюда и волна разочарования, накрывшая команду Абаскаля. Но лично я не вижу здесь ничего страшного», - сказал Романцев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

После 20 сыгранных туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 апреля - против «Ахмата».