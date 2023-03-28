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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек сборной Ирака Рашид признался, что хотел бы поиграть в РПЛ

28 Марта 2023 • 18:50 Комментировать
Визела
...
Каза Пиа
01.04 17:30

Полузащитник сборной Ирака и португальского клуба «Визела» Осама Рашид высказался о возможном переходе в РПЛ.

«Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень», — приводит слова Рашида «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт Рашида с «Визелой» истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирака Визела Осама Рашид
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