Хавбек сборной Ирака Рашид признался, что хотел бы поиграть в РПЛ

Полузащитник сборной Ирака и португальского клуба «Визела» Осама Рашид высказался о возможном переходе в РПЛ.

«Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень», — приводит слова Рашида «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт Рашида с «Визелой» истекает предстоящим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.