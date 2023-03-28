Непомнящий волнуется, что у Пиняева разовьётся «звёздная болезнь»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался насчёт разговоров о талантливом полузащитнике «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве. Непомнящий переживает, что на фоне повышенного внимания у футболиста может развиться «звёздная болезнь».

Напомним, что в конце прошлой недели Пиняев стал самым молодым автором гола в составе сборной России.

«Если в каждом издании мы будем обсуждать Сергея, возможно, у него и случится звёздная болезнь. Парень действительно талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит Metaratings.

Напомним, что в «Локомотив» Сергей Пиняев перебрался минувшей зимой из «Крыльев Советов».