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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий волнуется, что у Пиняева разовьётся «звёздная болезнь»

28 Марта 2023 • 17:20 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался насчёт разговоров о талантливом полузащитнике «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве. Непомнящий переживает, что на фоне повышенного внимания у футболиста может развиться «звёздная болезнь».

Напомним, что в конце прошлой недели Пиняев стал самым молодым автором гола в составе сборной России.

«Если в каждом издании мы будем обсуждать Сергея, возможно, у него и случится звёздная болезнь. Парень действительно талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит Metaratings.

Напомним, что в «Локомотив» Сергей Пиняев перебрался минувшей зимой из «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Валерий Непомнящий Сергей Пиняев
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