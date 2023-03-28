Тренер 2DROTS Кузнецов рассказал о своей главной цели

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о возможном назначении в профессиональную команду.

«Претендую ли я на то, чтобы возглавить профессиональную команду? Это вопрос к руководителям наших клубов. Безусловно, сейчас моя главная цель — возглавить клуб ФНЛ или РПЛ, я для этого и работаю», — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

По словам специалиста, Медиалига является переходным этапом, там можно продемонстрировать свой уровень и пойти выше, но пока предложений нет.

Стоит отметить, что 57-летний тренер вместе с 2DROTS выиграл оба сезона Медийной футбольной лиги. Недавно Кузнецов возглавил еще и сборную МФЛ.