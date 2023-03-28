Агент Изидора рассказал о восстановлении форварда «Локомотива»

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о процессе восстановления своего клиента.

«Вильсон чувствует себя хорошо. Но ему нужно еще какое-то время. В целом восстановление идет по плану», - передает Sport24 слова представителя футболиста.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Изидор принял участие в 13 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

22-летний француз присоединился к «железнодорожникам» в январе прошлого года. Его трудовое соглашение с москвичами рассчитано до середины 2026 года.