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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Изидора рассказал о восстановлении форварда «Локомотива»

28 Марта 2023 • 13:28 Комментировать

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о процессе восстановления своего клиента.

«Вильсон чувствует себя хорошо. Но ему нужно еще какое-то время. В целом восстановление идет по плану», - передает Sport24 слова представителя футболиста.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Изидор принял участие в 13 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

22-летний француз присоединился к «железнодорожникам» в январе прошлого года. Его трудовое соглашение с москвичами рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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