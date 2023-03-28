Погребняк: «Существует вероятность, что Fan ID скоро отменят»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о введении Fan ID в российском футболе. Из-за внедрения паспорта болельщика посещаемость матчей Премьер-лиги значительно снизилась.

«Всё довольно однозначно: атмосфера на матчах, где не требуется Fan ID, заметно отличается. Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть», - цитирует Погребняка издание «Чемпионат».

Напомним, что Fan ID используется на всех матчах чемпионата России, начиная с декабря 2022 года.

В понедельник, 27 марта, президент РФ Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID.