Федотов и Ганчаренко претендуют на звание лучшего тренера РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта. За индивидуальную награду поборются пятеро специалистов.
В номинацию попали: Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Ташуев («Ахмат), Марцел Личка («Оренбург»), Виктор Ганчаренко («Урал»), Михаил Галактионов («Локомотив»).
После 20 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 48 набранными баллами. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь баллов. На третьем месте находится московский «Спартак» (40).
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