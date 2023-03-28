Карвальо назвал игрока ЦСКА, который заслужил памятник

Экс-футболист московского ЦСКА Даниэль Карвальо поделился мнением о голкипере и капитане «армейцев» Игоре Акинфееве. Бразилец считает, что вратарю можно поставит памятник за вклад в успехи команды.

«Лучший игрок ЦСКА из нынешних игроков? Наверное, Акинфеев. С учётом того, чего он достиг, Игорь заслуживает, чтобы мы ему создали памятник при жизни!» - приводит слова Карвальо издание «Спорт-Экспресс».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Срок действующего контракта вратаря с «армейцами» рассчитан до лета следующего года.

В текущем сезоне чемпионата России голкипер провел 20 матчей, в которых пропустил 20 мячей.