Агент Барриоса: «Мы пока не знаем, когда Вильмар вернётся»

Агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы колумбийского хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы. Легионер повредил плечо в поединке чемпионата России против подмосковных «Химок» (3:2).

«Вильмар очень хорошо восстанавливается. Но мы пока не знаем, когда именно он вернется на поле. Нужно еще время», - передает слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Барриос провел 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После 20 туров «Зенит» с 8-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице РПЛ.