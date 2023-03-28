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Рамирес прокомментировал слухи об уходе из «Краснодара»

28 Марта 2023 • 11:30 Комментировать

Защитник Кристиан Рамирес, который выступает за «Краснодар», высказался относительно своего возможного переезда в Венгрию или Турцию.

«Не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Хочу остаться в «Краснодаре» и сосредоточен на выступлениях за эту команду и дальше», - передает слова Рамиреса издание Sport24.

Срок действующего контракта Рамиреса с краснодарским клубом рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Кристиан принял участие в 26 поединках за российскую команду, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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