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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев стал трансферной целью «Зенита» эксклюзив

28 Марта 2023 • 11:25 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании 18-летнего талантливого футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Руководство «сине-бело-голубых» собирается подписать игрока в летнее трансферное окно.

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе этого года. Он подписал с «железнодорожниками» контракт до конца 2026 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Сергей провел три матча за москвичей, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Пиняев трансферы футбола - лето 2023
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