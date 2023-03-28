Атакующий полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании 18-летнего талантливого футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Руководство «сине-бело-голубых» собирается подписать игрока в летнее трансферное окно.

Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе этого года. Он подписал с «железнодорожниками» контракт до конца 2026 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Сергей провел три матча за москвичей, отметившись одним забитым мячом.