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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде рассказал об отношениях игрока с Абаскалем

28 Марта 2023 • 10:51 Комментировать

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался о нынешней форме своего клиента.

«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Бальде присоединился к «красно-белым» в августе прошлого года на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний сенегалец провел два поединка, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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