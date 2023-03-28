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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв высказал мнение о Fan ID

28 Марта 2023 • 09:12 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказал о системе Fan ID, после введения которой резко снизилась посещаемость матчей Премьер-лиги.

«Что касается Fan ID, вы же видите разницу: сколько зрителей ходит на Кубок России и на матчи чемпионата. Печально смотреть, сколько болельщиков приходит на матчи РПЛ», - передает слова Сычёва издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы Fan ID.

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв fan id
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