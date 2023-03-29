Третьего пришествия Бердыева не будет

В зимнее межсезонье состоялось очередное (уже третье) возвращение в РПЛ эпохального туркменского тренера Курбана Бекиевича Бердыева. После триумфа с казанским «Рубином», где тренер-легенда проработал в общей сложности почти 15 лет, более чем успешным был этап работы с «Ростовом». В конце прошлого года 70-летний специалист, в активе которого значатся сражения, где поверженными в главном клубном европейском турнире были «Барселона», «Бавария», «Аякс», «Андерлехт»… продолжил тренерскую карьеру в футбольном клубе «Сочи».

В «Сочи» ждали «продолжения банкета»

После серебряных медалей, завоёванных в минувшем сезоне, клуб из главного курортного центра страны вынужденно сменил тренерский штаб. В ЦСКА, где с результатами в последнее время как-то не складывалось, «мобилизовали» Владимира Федотова. Летом команду возглавил экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин. В его тренерский штаб входили Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш иИлья Гердт. Борис Ротенберг был знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013 года Борис Романович следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи» неслучайно: после удачной весны 2022-го для «Енисея», где середнячок ФНЛ едва не попал в «стыки» и дошёл до полуфинала Кубка России.

В спортивном плане осенью 2022 года столицу Олимпиады-2014 словно сглазили. Хоккейный клуб плотно осел на дне зоны «Запад» в КХЛ, а футболисты после серебряных медалей возвратились в середину турнирной таблицы. В общем, изменения напрашивались.

Не только тренер

Из иранского «Трактора», где Бердыев проработал пять месяцев не только в должности главного тренера, но ещё и технического директора, возвращение в Россию стало знаковым. Пришёл Бердыев со своим штабом, в который входят Кириченко, Хохлов, Бородин, знакомые российскому болельщику в качестве игроков. После зимних сборов рестарт в РПЛ для «Сочи» состоялся на своём стадионе. «Фишт» (название горы западного хребта Кавказа, в переводе с адыгейского – «белая голова») помог одолеть в принципиальном соперничестве с клубом бывшего наставника сочинцев Федотова ЦСКА – 2:0. Всё решилось ближе к концовке, в которой силёнок оставалось больше у южан. Судьба словно отомстила команде Бердыева спустя пять дней. У «Оренбурга» залетало всё или почти всё, что направлялось в «рамку». А счёт 0:4 с командой Марцела Лички сменился на 0:3 в первом выезде в Воронеже. В запас попали Джанаев, защитник – словенец Дркушич, форвард – бразилец Жоаозиньо и мотор команды Нобоа. Своим шансом резервисты не воспользовались. Команду формировал предыдущий штаб.

Ещё и руководитель

В «Рубине» значительную часть периода с 2004 по 2012 год Курбан Бекиевич занимал пост вице-президента. Аналогичная должность была и в период работы с «Ростовом». Да и на переезд из Ирана минувшей зимой отважился, сидя на двух стульях. Успехи Бердыева связаны не только исключительно с тренерским ремеслом. Важно, чтобы у него были и административные рычаги. Пойдёт ли на этот шаг Ротенберг?

Во Всемирный день смеха у «Сочи» очередной экзамен, на этот раз в Петровском парке. Экзаменует «Динамо», которое вошло во вкус, пройдя в кубке «Зенит» и прервав 15-матчевую серию «Урала» (что мы и прогнозировали в статье «Невероятная серия «Урала», или Когда проиграет Гончаренко»).

Определяющей станет следующая домашняя серия – против «Крыльев Советов» и «Краснодара» в период с 8 по 16 апреля. Поэтому следить за командой Бердыева в предстоящем апреле будет интересно.

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Константин Лицин