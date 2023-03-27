«Милан» может рассмотреть кандидатуру полузащитника и лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, если «россонери» не удастся сохранить в своём составе Браима Диаса. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В «Милане» сомневаются, что, несмотря на заинтересованность футболиста, клубу удастся сохранить Диаса в составе и уже рассматривают альтернативы. Так, итальянский клуб вернулся к кандидатуре Эдуардца Сперцяна, который уже был в летних трансферных списках команды. Полузащитник «Краснодара» находится в числе приоритетных вариантов замены Диаса, если тот всё-таки вернется в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Серия А является одним из приоритетных вариантов для Сперцяна в случае переезда в Европу. Сам армянский футболист пока осторожно комментирует слухи о своём потенциальном отъезде в Италию, концентрируясь только на игре за «быков».