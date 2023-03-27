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Известно условие, при котором «Милан» может обратиться к Сперцяну эксклюзив

27 Марта 2023 • 23:19 Комментировать

«Милан» может рассмотреть кандидатуру полузащитника и лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, если «россонери» не удастся сохранить в своём составе Браима Диаса. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В «Милане» сомневаются, что, несмотря на заинтересованность футболиста, клубу удастся сохранить Диаса в составе и уже рассматривают альтернативы. Так, итальянский клуб вернулся к кандидатуре Эдуардца Сперцяна, который уже был в летних трансферных списках команды. Полузащитник «Краснодара» находится в числе приоритетных вариантов замены Диаса, если тот всё-таки вернется в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Серия А является одним из приоритетных вариантов для Сперцяна в случае переезда в Европу. Сам армянский футболист пока осторожно комментирует слухи о своём потенциальном отъезде в Италию, концентрируясь только на игре за «быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Краснодар Браим Диас Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
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