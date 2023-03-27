Агент Сафонов: «На мой взгляд, Помазун – лучший вратарь России»

Российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что голкипер «Урала» Илья Помазун точно заслуживал своего шанса сыграть в товарищеских играх в рамках мартовского сбора против команд Ирана и Ирака.

«Жалко, что Помазуну не дали сыграть. Я считаю, что сейчас он самый лучший вратарь в России, а как тащит в «Урале». Он как «турист» съездил на сбор, конечно, это обидно», - делится Сафонов с порталом «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне на счету у 26-летнего Помазуна во всех турнирах набралось 26 матчей. В них он смог лишь пять раз сохранить ворота сухими и пропустил 37 мячей.