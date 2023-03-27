Канчельскис: «Если Пиняев будет забивать четыре гола «Ливерпулю», то можно будет сравнивать его с Аршавиным»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не считает, что Сергея Пиняева можно сравнивать с Андреем Аршавиным.

«Если Пиняев будет играть, как Аршавин, и забивать четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде», то можно будет Сергея сравнивать с Андреем. А пока Пиняева нельзя сравнивать ни с кем», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Сергей Пиняев в воскресенье побил рекорд Дмитрия Сычёва, став самым молодым автором гола в истории сборной России. На клубном уровне полузащитник представляет «Локомотив», куда он перебрался в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов».